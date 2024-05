Западные послы присоединились к флешмобу поддержки издательства Vivat после удара РФ

Послы Великобритании и Германии присоединились к украинскому флешмобу поддержки издательства Vivat, которое пострадало в результате российских ударов по Харькову 23 мая.

Британский посол Мартин Харрис объяснил подписчикам, что российские ракеты попали в типографию, которая печатает книги для издательства Vivat, и украинцы после этого устроили флешмоб поддержки.

Today Russian missiles hit the Faktor printing house in #Kharkiv , where the titles of @vivatbook are published. Ukrainians are out book-buying today in response, and so am I. Vivat Vivat! pic.twitter.com/kCZlq2YIAn May 23, 2024

"Украинцы сегодня в ответ покупают книги (издательства), и я тоже. Vivat Vivat!", – написал Харрис, показав свои три приобретенных экземпляра. Посол, напомним, свободно владеет украинским и в интервью с "ЕвроПравдой" общался полностью на украинском языке.

Посол Германии Мартин Егер опубликовал короткое сообщение "Vivat Харьков", а также распространил сообщение журналистки Кристины Бердинских, где она напоминает, что это издательство выдало дневник убитого россиянами в оккупации писателя Владимира Вакуленко, который нашла поэтесса Виктория Амелина, которая впоследствии сама погибла в результате ракетного удара в Краматорске.

Посол Австрии Арад Бенкьо также рассказал подписчикам о попадании российских ракет в типографию.

Today Russian missiles destroyed Faktor Druk printing house in Kharkiv, one of the largest printing complexes in Europe. Printers and workers killed and wounded, books burned.

The publishing house printed books from almost all Ukrainian publishers. pic.twitter.com/gvVhRyvJry — Arad Benkö (@AradBenkoe) May 23, 2024

К флешмобу солидарности с издательством присоединились и ряд западных экспертов и журналистов.

I'm holding a copy of my book 'Invasion' in solidarity with my Ukrainian publisher Vivat. This morning Russia attacked Vivat’s printing house in Kharkiv. Colleagues were killed and injured. My condolences. Buy Vivat titles & other Ukrainian books. Don't let Russian fascism win pic.twitter.com/R13Du8vFfm — Luke Harding (@lukeharding1968) May 23, 2024

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова подчеркнула необходимость ускорить и усилить поставки Украине военной помощи.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после российских ударов по Харькову и Люботину Харьковской области призвал союзников найти дополнительные Patriot для Украины.

Как сообщалось, утром 23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в частности попали в типографию в городе. В результате атаки на Харьков 7 человек погибли, еще 20 пострадали.

Во второй половине дня была новая атака, под удар КАБами попали Харьков и Дергачи, известно о 13 пострадавших.