Сына президента Сербии в Косово заставили снять футболку с провокационной надписью

Данилу Вучича, сына сербского президента Александара Вучича, остановили во время пребывания в частично признанном Косово и обязали снять футболку с "антикосовской надписью".

Об этом пишет косовское издание RTV Dukađini, которое опубликовали видео инцидента.

Как утверждается, полицейские Косово задержали авто с сыном президента Сербии, который был одет в футболку с надписью "Сдаваться не вариант". Правоохранители попросили снять футболку, назвав надпись "провокационной".

On his way back to neighbouring #Serbia, Danilo Vucic, Serbian President's son was stopped by #Kosovo Police, just outside Prishtina, his nationalist T-Shirt "Surrender is not an option" stripped away. pic.twitter.com/kHWfbZYgfL — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) June 28, 2023

По данным местных СМИ, Даниила Вучича также видели в городе Грачаница в Косово в православном монастыре по случаю празднования Видовдана – главного праздника Сербии – без футболки с антикосовской надписью.

На инцидент с Вучичем-младшим уже отреагировал президент Сербии, пишет Kurir. По словам Александра Вучича, его сына трижды "останавливали, обыскивали и травили".

"Поздравляю (премьер-министра Косово. – Ред.) Курти с такой смелостью. В моем присутствии он не так отважен, когда отправляет других зарабатывать на других детях, но пусть, пусть продолжает", – заявил он.

Заодно Вучич похвалил "смелость" сына, который ходил в футболке с надписью "Сдаваться не вариант" в центре Косово.

Отметим, что эта фраза активно используется президентом Сербии в публичных выступлениях – прежде всего по Косово, чтобы показать, что Белград не пойдет на уступки в принципиальных вопросах, но и для борьбы с другими "врагами" – коронавирусом или оппозицией.

Напомним, напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной резко возросла, когда сербская полиция арестовала трех косовских полицейских, заявив, что они пересекли границу между двумя странами. Приштина утверждает, что они были арестованы на территории Косово.

Впоследствии полицейских отпустили.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС