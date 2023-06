Сына президента Сербии в Косово заставили снять футболку с провокационной надписью

Данилу Вучича, сына сербского президента Александара Вучича, остановили во время пребывания в частично признанном Косово и обязали снять футболку с "антикосовской надписью".

Об этом пишет косовское издание RTV Dukađini, которое опубликовали видео инцидента.

Как утверждается, полицейские Косово задержали авто с сыном президента Сербии, который был одет в футболку с надписью "Сдаваться не вариант". Правоохранители попросили снять футболку, назвав надпись "провокационной".

On his way back to neighbouring #Serbia, Danilo Vucic, Serbian President's son was stopped by #Kosovo Police, just outside Prishtina, his nationalist T-Shirt "Surrender is not an option" stripped away. pic.twitter.com/kHWfbZYgfL