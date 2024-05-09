Писториус: Долговые правила Германии не должны ограничивать ее военный бюджет

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что жесткие ограничения на государственные заимствования, предусмотренные законодательством ФРГ, не должны приводить к сокращению необходимых расходов на оборону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил агентству DPA.

По его словам, военные расходы, а также определенное финансирование реагирования на чрезвычайные ситуации следует исключить из так называемых правил долгового тормоза, которые записаны в Конституции Германии.

Чиновник не призвал к отмене этих правил, но заявил, что нельзя допустить, чтобы ограничения мешали стране выполнять свои оборонные обязательства.

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Противоречивые правила долгового тормоза, которые добавили в Конституцию Германии в 2009 году, позволяют правительству полагаться на заимствования для финансирования дефицита только при определенных условиях.

"Долговой тормоз останется, но расходы на оборону и гражданскую защиту не должны быть включены", – сказал Писториус, отметив, что Конституция Германии также требует от правительства обеспечить адекватную защиту для народа.

Он добавил, что его ведомство подготовило юридическое заключение в поддержку своих аргументов.

Министр назвал неизбежным "замораживание вооружений" для недостаточно оснащенных вооруженных сил страны, если в ближайшее время не будет существенного увеличения финансирования.

"Не будет простого ответа на вопрос, откуда возьмутся деньги, необходимые для преодоления этого разрыва", – сказал Писториус.

Чиновник указал, что речь идет о дополнительных потребностях в размере от 6,5 млрд до 7 миллиардов евро на следующий год, а дополнительная потребность только будет продолжать расти в последующие годы после того, как будут исчерпаны средства специального фонда.

"Оборона – это конституционный мандат. Это включает в себя развертывание вооруженных сил для обороны. Поэтому она имеет такой же статус, как и долговой тормоз. Нельзя сказать, что требование безопасности как фундаментальное право должно отступить на задний план перед долговым тормозом", – резюмировал Писториус.

Сейчас Германия пытается решить, как достичь поставленной НАТО цели тратить на оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Специальный оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро, созданный после полномасштабного вторжения РФ в Украину, поддержал военный бюджет Германии, но он должен быть исчерпан до 2028 года.

Ранее Писториус призвал к дальнейшей совместной поддержке Украины в начале своего визита в США.

Во время визита в США глава Минобороны Германии также подтвердил цель значительного усиления обороноспособности страны.

Недавно Писториус предупредил, что военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов.