ПАСЕ готовит резолюцию по итогам Саммита мира

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) собирается принять резолюцию, в которой закрепит решение первого учредительного Саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом Укринформу сообщила член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает "Европейская правда".

По ее словам, через несколько дней будет подана заявка на резолюцию, которую инициировала швейцарская делегация.

"Она будет касаться как раз итогов Саммита мира, а также будет содержать призыв ко всем странам активно работать дальше по всем принятым на встрече пунктам", – сообщила народный депутат.

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По ее словам, резолюцию планируется принять достаточно быстро, поскольку Украина собирается не затягивать с проведением второго Саммита мира.

"Основное в документе – оказать поддержку украинским планам и самому формату. Речь идет о том, что страны, которые верят в права человека, в устав ООН, верят в международное право, собираются вместе, работают и потом говорят агрессору свое слово. Которое будет звучать на разных языках, на всех языках Совета Европы", – пояснила Кравчук.

Среди 46 стран-членов Совета Европы лишь несколько стран не присоединились к решению саммита, которое поддержали даже такие государства с особой позицией, как Венгрия и Сербия. Среди тех, кто не подписал – Армения. В то же время среди подписантов отдельно фигурирует Совет Европы, а также Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент.

Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

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