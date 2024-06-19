У Зеленского говорят, что к решению Саммита мира могут присоединиться новые страны

Итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Николай Точицкий в эфире телемарафона.

Точицкий рассказал, что Украина получает сигналы от ряда государств о том, что они могут поддержать итоговое коммюнике саммита.

"У каждой страны-участницы, или среди тех стран, которые не доехали по тем или иным причинам, есть свои внутренние процедуры по присоединению к тем или иным документам. Поэтому сигналы у нас есть", – рассказал Точицкий.

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По его словам, "кто-то должен пройти дополнительные внутренние процедуры, например, согласование окончательного текста документа, кто-то говорит, что работает над тем, чтобы присоединиться".

Напомним, сначала итоговый документ поддержали 80 стран и четыре организации, впоследствии три страны отозвали подпись, но присоединились государство Антигуа и Барбуда, Организация американских государств и Вселенский патриархат. В настоящее время это 84 подписанта.

Подробно о результатах саммита в Швейцарии читайте в статье "Что изменит Саммит мира".