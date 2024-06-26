В Минюсте Германии против депортации безработных украинских беженцев

Министр юстиции Германии Марко Бушманн отверг предложение со стороны оппозиционной партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) по депортации безработных украинских беженцев домой.

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Бушманн указал, что сомневается в том, что председатель ХСС в Бундестаге Александер Добриндт, выдвинувший идею о депортации, "имел в виду то, что возможно в рамках конституционного и европейского права".

"Мы должны скорее подумать о том, как быстрее и в большем количестве интегрировать украинцев, которые ищут защиты в нашей стране, в рынок труда", – отметил глава немецкого Минюста.

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Добриндт в прошлом призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Его предложение уже раскритиковали партии федеральной коалиции, а также украинский посол в Германии Алексей Макеев.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.