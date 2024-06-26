У Мін'юсті Німеччини проти депортації безробітних українських біженців

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн відкинув пропозицію з боку опозиційної партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС) щодо депортації безробітних українських біженців додому.

Заяву німецького міністра наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Бушманн вказав, що має сумніви щодо того, що голова ХСС у Бундестазі Александер Добріндт, який висунув ідею про депортацію, "мав на увазі те, що можливо в рамках конституційного та європейського права".

"Ми повинні скоріше подумати про те, як швидше і в більшій кількості інтегрувати українців, які шукають захисту в нашій країні, в ринок праці", – зазначив очільник німецького Мін'юсту.

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Добріндт минулого закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Його пропозицію вже розкритикували партії федеральної коаліції, а також український посол у Німеччині Олексій Макеєв.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.