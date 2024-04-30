СМИ: В Конгрессе США готовят "месть" суду в Гааге за возможные "израильские ордера"

Члены Конгресса США от обеих партий предупреждают Международный уголовный суд в Гааге о том, что ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников встретятся с "местью" США – и законодательство по этому поводу уже разрабатывается.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Axios.

МКС расследует обвинения в военных преступлениях против израильских военных и палестинских вооруженных групп, начиная с 2014 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента Джо Байдена вмешаться, чтобы помочь предотвратить издание ордеров на арест.

В Белом доме отказались комментировать разговор Нетаньяху с Байденом, но заявили, что "МКС не имеет юрисдикции в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование".

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с заявлением в понедельник, в котором назвал потенциальную выдачу ордеров "позорным" и "беззаконным".

"Если администрация Байдена не возразит, МКС может создать и получить беспрецедентные полномочия выдавать ордера на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американского военного персонала", – сказал Джонсон.

Джонсон призвал администрацию Байдена "немедленно и недвусмысленно требовать от МКС прекратить работу" и "использовать все доступные средства, чтобы предотвратить такую гадость".

Спикер присоединился к нескольким законодателям-республиканцам, которые в последние дни резко критиковали МКС. Один из членов Палаты представителей Республиканской партии сказал, что уже разрабатывается законодательный акт для ответа на любые ордера.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Макколл сказал изданию, что ожидает версию Палаты представителей законопроэкта сенатора Тома Коттона в отношении санкций против должностных лиц МКС, участвующих в расследовании против США и их союзников, но, как он добавил, "мы надеемся, что до этого не дойдет.

Конгрессмен Брэд Шерман сказал, что США должны "подумать, останемся ли мы подписантами" Римского устава – договора, на основе которого функционирует МКС.

Несколько законодателей-демократов, критиковавших Израиль, заявили, что считают преждевременным оценивать потенциальные ордера до того, как они будут обнародованы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты и союзники обеспокоены тем, что Международный уголовный суд в Гааге может вскоре выдать ордера на арест топ-чиновников Израиля и лидеров ХАМАС, и это сорвет шансы на их договоренность о прекращении огня.

Между тем, Международный суд ООН рассматривает уже две жалобы на Израиль из-за операции против ХАМАС, их подали ЮАР и Никарагуа.