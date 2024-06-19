ЕС вернул пошлины на украинский овес

ЕС с 19 июня вернул тарифные квоты на импорт украинского овса из-за превышения импортируемого лимита для этой культуры.

Об этом сообщил Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий, пишет "Европейская правда".

До 5 июня 2025 года импорт украинского овса в ЕС будет происходить в пределах тарифной квоты из Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Таким образом ЕС применил аварийный тормоз, который автоматически срабатывает, если объемы импорта достигают среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

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Для овса этот средний показатель составляет 2 440 тонн.

Поскольку импорт с начала 2024 года превысил этот объем, до конца 2024 года будут действовать пошлины в режиме наибольшего благоприятствования. Квота будет снова доступна с 1 января 2025 года.

Квота на украинский овес установлена на уровне 4 000 тонн.

Украина экспортировала чуть более 7 000 тонн овса во все третьи страны в 2022 году и 11 173 тонн с июля 2023 года по май 2024 года.

Кроме ЕС, Украина экспортирует овес в ряд стран мира: в Индию, Ирак, Ливию, Марокко, ЮАР, Швейцарию, Турцию, Вьетнам и другие.

Автоматическое восстановление этой тарифной квоты является результатом пересмотра автономных торговых мер, действующих с 6 июня 2024 года.

Импорт ЕС из Украины составил 22,8 млрд евро в 2023 году по сравнению с довоенным уровнем в 24 млрд евро в 2021 году.

Последними постановлениями ЕС было введено экстренное торможение для украинских яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

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