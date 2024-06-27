В парламенте Испании провалили предложение каталонцев признать независимость Косово

В нижней палате испанского парламента – Конгрессе депутатов – не поддержали предложение партии Junts, которая выступает за независимость Каталонии, о признании независимости Косово.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Razon.

Junts поставила на голосование так называемое незаконодательное предложение, которое не является обязательным для исполнения, а просто фиксирует позицию каждой фракции в парламенте по определенному вопросу. Его поддержали лишь 24 из 345 парламентариев, против высказались 293, 27 воздержались.

Против признания независимости Косово проголосовали как левая Социалистическая рабочая партия премьера Педро Санчеса, так и правая Народная партия и ультраправая Vox – все три крупнейшие группы Конгресса депутатов.

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Испания является одной из пяти стран ЕС, которые не признали независимость Косово, поскольку опасается, что это усилило бы позиции сепаратистов Каталонии.

В прошлом году свою позицию о непризнании независимости Косово подчеркнула Греция.

Напомним, этой весной частично признанное государство приблизилось к членству в Совете Европы, но в конце концов этот вопрос отложили.

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