Совет Европы отказался рассматривать вступление Косово на фоне новых требований к Приштине

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на встрече, которая началась в Страсбурге, не будет ставить не голосование вопрос о приглашении Косово в организацию.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердили в пресс-службе СЕ.

В Страсбурге "ЕвроПравде" сообщили, что государства-члены в конце концов решили не выносить этот вопрос на рассмотрение. "Этот вопрос (относительно участия Косово в организации) отсутствует в повестке дня Комитета министров", – говорится в комментарии пресс-службы.

Таким образом, вступление Косово в Совет Европы, которое должно было стать историческим событием для этой частично признанной страны, отложено на неопределенное время.

Реклама:

Как рассказывала "ЕвроПравда", с прошлого года начался стремительный прогресс относительно возможного вступления в Совет Европы Косово – балканской страны, независимость которой оспаривается Сербией и не признается несколькими европейскими государствами, включая Украину.

В прошлом году это движение получило твердую поддержку в этом же органе, КМСЕ. В апреле 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы убедительным большинством дала согласие на расширение организации.

Для косоваров вступление в Совет Европы стало бы ключевой геополитической победой – до сих пор ни одна другая авторитетная международная организация не соглашалась на то, чтобы признать независимость Косово. Зато для власти Сербии, которая считает Косово своей территорией, это означало бы разгромное геополитическое поражение (подробнее об этом в статье "Капкан для пророссийской Сербии").

На майском голосовании в ПАСЕ все участники выражали уверенность, что окончательное решение будет принято на встрече министров государств-членов Совета Европы 16-17 мая.

Официально причина того, почему косовский вопрос не внесли в повестку дня – не называется. Впрочем, европейские политики подтверждают, что Сербия пролоббировала требование, которое Косово будет вынуждено выполнить для вступления – это создание Ассоциации сербских муниципалитетов, на что в Приштине пока не готовы.

Стоит заметить, что ПАСЕ ранее отказалось выдвигать Приштине это требование.

"Европейская правда" в ближайшее время опубликует статью с объяснением этого требования и последствий, которые оно влечет.