У парламенті Іспанії провалили пропозицію каталонців визнати незалежність Косова

У нижній палаті іспанського парламенту – Конгресі депутатів – не підтримали пропозицію партії Junts, яка виступає за незалежність Каталонії, про визнання незалежності Косова.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на La Razon.

Junts поставила на голосування так звану незаконодавчу пропозицію, яка не є обов’язковою для виконання, а просто фіксує позицію кожної фракції в парламенті з певного питання. Її підтримали лише 24 з 345 парламентарів, проти висловились 293, 27 утримались.

Проти визнання незалежності Косова проголосували як ліва Соціалістична робітнича партія прем’єра Педро Санчеса, так і права Народна партія та ультраправа Vox – усі три найбільші групи Конгресу депутатів.

Реклама:

Іспанія є однією з п'яти країн ЄС, які не визнали незалежності Косова, оскільки вона хотіла уникнути розпалювання можливості того, що те ж саме може статися з незалежністю Каталонії.

Минулого року свою позицію про невизнання незалежності Косова підкреслила Греція.

Нагадаємо, цієї весни частково визнана держава наблизилась до членства в Раді Європи, але зрештою це питання відклали.

Читайте більше про те, як Сербії вдалось зупинити вступ Косова до РЄ.