СМИ: Две страны не хотят на саммите ЕС амбициозных положений по финансированию обороны

Германия и Нидерланды не хотят, чтобы на саммите ЕС были приняты амбициозные положения о финансировании оборонных инвестиций.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту польской радиостанции RMF FM от источников в Брюсселе.

Несмотря на заявления и просьбы лидеров, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не представит на сегодняшнем саммите документ с вариантами финансирования обороны ЕС.

"Германия и Нидерланды не хотят, чтобы на саммите ЕС были приняты амбициозные положения о финансировании оборонных инвестиций", – заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

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Речь идет, среди прочего, о формулировке по финансированию для "заполнения критических пробелов в возможностях" в обороне стран ЕС. Германия хочет лишь "обсудить" этот вопрос.

На вчерашнем заседании послов ЕС сообщалось, что фон дер Ляйен "только устно" представит этот вопрос. "Известно, что Германия не хочет этого, и теперь к этому присоединился (премьер-министр Нидерландов Марк) Рютте ", – сказал дипломат.

Пока что в тексте проекта итоговых выводов саммита ничего не изменилось, но, по словам дипломатов, этот вопрос ожидают ожесточенные дебаты.

Некоторые лидеры очень недовольны поведением будущего генсека НАТО.

"Сначала звучала критика, что премьер Нидерландов Рютте, который вскоре возглавит НАТО, хочет снизить уровень амбиций в сфере обороны", – сказал дипломат.

Среди стран, которые больше всего обеспокоены финансированием оборонных инвестиций ЕС, – Франция, Польша и страны Балтии.

Германия, Нидерланды и другие нетто-контрибуторы считают, что странам ЕС достаточно увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. По их мнению, тогда финансирование будет найдено. Они утверждают, что нынешняя дискуссия об этом не имеет смысла, поскольку речь идет о следующем бюджете ЕС.

"Некоторые страны Союза не хотят залезать себе в карман", – сказал высокопоставленный дипломат по поводу финансирования из средств ЕС проекта Польши и стран Балтии по усилению защиты границы с Россией и Беларусью.

Ранее премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.