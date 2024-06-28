Президент Турции готов восстановить дипломатические отношения с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что нет никаких препятствий для восстановления дипломатических отношений между Турцией и Сирией, которые были разорваны в начале гражданской войны в Сирии более десяти лет назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Его комментарии появились через несколько дней после того, как глава Сирии Башар Асад сделал аналогичные заявления, что свидетельствует о готовности двух соседних стран нормализовать отношения.

"Нет никакой причины, почему (дипломатические связи) не должны быть установлены", – сказал Эрдоган журналистам.

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"Так же, как мы поддерживали наши отношения с Сирией в прошлом – у нас были встречи с господином Асадом, в том числе семейные встречи, – мы не можем сказать, что это не произойдет снова", – сказал Эрдоган. Он имел в виду отпуск, который семьи Эрдогана и Асада провели на юге Турции в 2008 году, до того, как их отношения испортились.

Во время сирийского конфликта Турция поддерживала вооруженные оппозиционные группы на северо-западе страны, которые стремились отстранить Асада от власти. Сирийское правительство неоднократно осуждало контроль Анкары над территорией, которую она захватила в результате нескольких военных вторжений с 2016 года, направленных против поддерживаемых США курдских сил, которых Турция считает террористами.

В среду сирийские государственные СМИ сообщили, что на встрече со специальным представителем лидера России Владимира Путина в Сирии Александром Лаврентьевым Асад "подтвердил открытость Сирии ко всем инициативам, связанным с отношениями между Сирией и Турцией, основанных на суверенитете сирийского государства над всеми его территориями, с одной стороны, и борьбе со всеми формами терроризма и его организациями, с другой".

Эрдоган заявил журналистам, что Турция уважает суверенитет Сирии.

"Не может быть и речи о том, что мы ставим цель вмешиваться во внутренние дела Сирии", – сказал Эрдоган.

Турция пытается наладить отношения с Сирией, поскольку правительство страны сталкивается с растущим давлением внутри страны в отношении репатриации миллионов сирийских беженцев на фоне резкого экономического спада и ухудшения отношения к беженцам.

В прошлом году министры иностранных дел Турции и Сирии встретились в Москве вместе с коллегами из России и Ирана, что стало первым контактом на самом высоком уровне между Анкарой и Дамаском с начала гражданской войны в Сирии. Но эти переговоры и предыдущая встреча с участием министров обороны двух стран не принесли результатов.

Франция стала первой страной, которая в ноябре 2023 года выдала ордер на арест действующего главы иностранного государства – Башара Асада. Его хотят арестовать за причастность к химическим атакам в августе 2013 года, в результате которых были убиты более 1400 человек.

А генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что привлечет к суду Рифата Асада, дядю президента Сирии Башара Асада, за военные преступления и преступления против человечности, совершенные им во время пребывания в должности военного командира в 1982 году.