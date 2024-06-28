Президент Туреччини готовий відновити дипломатичні відносини з Сирією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що немає жодних перешкод для відновлення дипломатичних відносин між Туреччиною і Сирією, які були розірвані на початку громадянської війни в Сирії більше десяти років тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Його коментарі з'явилися через кілька днів після того, як глава Сирії Башар Асад зробив аналогічні заяви, що свідчить про готовність двох сусідніх країн нормалізувати відносини.

"Немає жодної причини, чому (дипломатичні зв'язки) не повинні бути встановлені", – сказав Ердоган журналістам.

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"Так само, як ми підтримували наші відносини з Сирією в минулому – у нас були зустрічі з паном Асадом, в тому числі сімейні зустрічі, – ми не можемо сказати, що це не станеться знову", – сказав Ердоган. Він мав на увазі відпустку, яку сім'ї Ердогана і Асада провели на півдні Туреччини в 2008 році, до того, як їхні стосунки зіпсувалися.

Під час сирійського конфлікту Туреччина підтримувала збройні опозиційні групи на північному заході країни, які прагнули усунути Асада від влади. Сирійський уряд неодноразово засуджував контроль Анкари над територією, яку вона захопила в результаті кількох військових вторгнень з 2016 року, спрямованих проти підтримуваних США курдських сил, яких Туреччина вважає терористами.

У середу сирійські державні ЗМІ повідомили, що на зустрічі зі спеціальним представником лідера Росії Владіміра Путіна в Сирії Александром Лаврентьєвим Асад "підтвердив відкритість Сирії до всіх ініціатив, пов'язаних з відносинами між Сирією і Туреччиною, заснованих на суверенітеті сирійської держави над усіма її територіями, з одного боку, і боротьбі з усіма формами тероризму і його організаціями, з іншого".

Ердоган заявив журналістам, що Туреччина поважає суверенітет Сирії.

"Не може бути й мови про те, що ми маємо на меті втручатися у внутрішні справи Сирії", – сказав Ердоган.

Туреччина намагається налагодити відносини з Сирією, оскільки уряд країни стикається зі зростаючим тиском всередині країни щодо репатріації мільйонів сирійських біженців на тлі різкого економічного спаду і зростання антибіженських настроїв.

Минулого року міністри закордонних справ Туреччини і Сирії зустрілися в Москві разом з колегами з Росії та Ірану, що стало першим контактом на найвищому рівні між Анкарою і Дамаском з початку громадянської війни в Сирії. Але ці переговори і попередня зустріч за участю міністрів оборони двох країн не принесли результатів.

Франція стала першою країною, яка в листопаді 2023 року видала ордер на арешт чинного глави іноземної держави – Башара Асада. Його хочуть арештувати за причетність до хімічних атак у серпні 2013 року, у результаті яких були вбиті понад 1400 людей.

А генеральна прокуратура Швейцарії заявила, що притягне до суду Рифата Асада, дядька президента Сирії Башара Асада, за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні ним під час перебування на посаді військового командира у 1982 році.