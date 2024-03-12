Швейцария будет судить дядю президента Сирии за преступления против человечности

Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что привлечет к суду Рифата Асада, дядю президента Сирии Башара Асада, за военные преступления и преступления против человечности, совершенные им во время пребывания в должности военного командира в 1982 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В заявлении ведомства говорится, что Федеральный уголовный суд Швейцарии обвиняет Рифата Асада в том, что он "отдавал приказы об убийствах, пытках, жестоком обращении и незаконных задержаниях" в феврале 1982 года, когда командовал войсками в западном городе Хама.

Войска бывшего вице-президента страны, получившего прозвище "Мясник Хамы", обвиняют в убийстве тысяч людей во время исламистского восстания в сирийском городе.

Согласно обвинительному заключению швейцарской прокуратуры, конфликт между сирийскими вооруженными силами и их исламистскими противниками привел к гибели в Хаме от 3 тысяч до 60 тысяч человек. Большинство из них – гражданские лица.

86-летний Рифат Асад жил в изгнании, преимущественно во Франции, с середины 1980-х годов после того, как его обвинили в попытке свергнуть власть своего брата – тогдашнего президента Хафеза Асада, отца нынешнего лидера страны.

Он вернулся в Сирию в 2021 году, избежав тюрьмы во Франции, где его признали виновным в покупке имущества на миллионы евро за счет средств, выведенных из Сирии.

Генеральная прокуратура Швейцарии начала производство по делу военных преступлений против Рифата Асада в декабре 2013 года.

Полиция установила, что на момент начала расследования Рифат Асад находился на территории Швейцарии. Несколько потерпевших подали гражданские иски в рамках уголовного производства прокуратуры.

Ранее окружной суд Гааги 22 января признал бойца сирийского проправительственного ополчения "Бригады Аль-Кудса" виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности за соучастие в пытках и незаконном аресте и приговорил к 12 годам заключения.

Это решение стало первым случаем, когда суд в Нидерландах осудил человека за преступления, совершенные во время войны в Сирии со стороны режима президента Башара Асада.

Несколько подобных приговоров ранее было в Германии. К примеру, в январе 2022 года тамошний суд приговорил бывшего сирийского полковника к пожизненному заключению за преступления против человечности.