Новое правительство Нидерландов с ультраправыми обещает военную поддержку Украины

Новая правительственная коалиция в Нидерландах во главе с ультраправой Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса заявила, что продолжит политическую и военную поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

В коалиционном соглашении, опубликованном в четверг, говорится, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину "политически, военно, финансово и морально против российской агрессии".

В то же время коалиция также сделает юридически обязательным тратить не менее 2% ВВП Нидерландов на оборону в соответствии с соглашениями с НАТО.

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Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину Уилдерс несколько удалился от Кремля, назвав вторжение ошибкой. Но он не поддерживал отправку дополнительного вооружения в Украину. Однако другие партии в правительственной коалиции – за военную помощь Киеву.

Примечательно, что Вилдерс, чья политсила одержала победу на парламентских выборах, недавно написал, что "пока PVV борется за Нидерланды, миллиарды летят за границу", имея в виду апрельское решение Гааги выделить помощь Украине на сумму в один миллиард евро.

Как отмечает Reuters, четырехпартийная коалиция заявляет, что будет стремиться к "самому строгому в истории режиму убежища" с усилением пограничного контроля и более строгих правил для искателей убежища, прибывающих в Нидерланды.

"Положение об отказе от европейской политики убежища и миграции будет как можно быстрее представлено на рассмотрение Европейской комиссии", – говорится в коалиционном плане.

Этим решением Нидерланды могут присоединиться к Венгрии и Польше, которые также бросают вызов миграционной политике ЕС, отмечает AP.

Эти планы, вероятно, встретят сопротивление со стороны Брюсселя, поскольку страны ЕС уже согласовали исторический пакт европейской системы убежища и миграции, а вопрос выхода из него обычно обсуждаются на этапе переговоров.

Правительственная коалиция в Нидерландах заявила, что она также будет пытаться ограничить свободное передвижение для людей из стран, которые присоединятся к ЕС в будущем.

Ассоциация технологической промышленности FME, представляющая фирмы, в частности гиганта полупроводниковой промышленности ASML, заявила, что обеспокоена тем, что такие меры усложнят для технологических компаний наем необходимых работников.

Накануне четыре нидерландские партии, в том числе и ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, которые с конца ноября вели переговоры о новой коалиции после парламентских выборов, договорились о формировании правительства.

Пока ничего не известно о кандидатуре будущего премьер-министра и лидера коалиции. Вилдерс сказал журналистам, что стороны обсуждали этот вопрос, но продолжат дискуссии "на более позднем этапе".

Коалиционные переговоры достигли большего прогресса с тех пор, как лидер Партии свободы несколько смягчил свою радикальную риторику и согласился не быть премьер-министром, чтобы сформировать коалицию.

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