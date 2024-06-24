Боррель: ЕС готовит наказание для Грузии, которое могут принять "немедленно"

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в Европейском Союзе подготовили предложения мер против Грузии в случае ее дальнейшего антидемократического курса.

Об этом он заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС 24 июня, передает "Европейская правда".

По словам Борреля, утверждение отдельных грузинских чиновников о том, что так называемый закон об "иноагентах" приближает Грузию к ЕС, не соответствуют действительности.

"Хочу четко заявить: нет, нет, этот закон и все негативные события по нему отталкивают Грузию от ЕС. Выражаюсь максимально четко и коротко", – подчеркнул он, добавив, что эту позицию "поддерживают 26 из 27 государств – членов ЕС".

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Топ-дипломат отметил, что главы МИД членов Евросоюза сегодня обсуждали предложения относительно возможных мер в случае, если грузинское правительство "не изменит свой курс".

"Мы снизим уровень политического диалога с Грузией. Мы рассмотрим возможность приостановления финансовой помощи правительству. И мы пересмотрим возможность поддержки из Европейского фонда мира", – перечислил Боррель.

Он добавил, что эти меры могут быть "приняты немедленно", но ЕС продолжит "следить за ситуацией и принимать дополнительные меры в случае дальнейшего ухудшения отношений".

Напомним, ранее в европейских СМИ появились детали предложений относительно того, как Евросоюз может отреагировать на антизападный разворот Грузии. В случае значительного ухудшения ситуации якобы рассматривают приостановление безвизового режима и замораживание евроинтеграции.

Испания ранее высказалась за то, чтобы дать Грузии "последнее предупреждение" перед решениями о санкциях.