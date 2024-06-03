У Зеленского говорят, что на Саммите мира будут уже более 100 стран

В Офисе президента сообщили, что в настоящее время участие в предстоящем Саммите мира в Швейцарии подтвердили 107 стран и организаций.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он отметил, что по состоянию на сейчас 107 стран и международных организаций подтвердили участие в Саммите мира.

Никифоров добавил, что главной целью продолжающегося визита президента Владимира Зеленского в Юго-Восточную Азию было донести позицию Украины до этой части мира и убедить эти страны присоединяться к саммиту.

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По его словам, в том или ином виде на саммите могут быть представлены Филиппины, Сингапур и Тимор-Лешти, с лидерами которых президент Украины провел встречи в рамках своего визита в Азию.

Напомним, Киев все еще надеется на участие в Саммите мира президента США Джо Байдена, которое не подтверждено, поскольку американский президент планирует в это время предвыборные мероприятия в Калифорнии.

В свою очередь в Белом доме заверили в неизменности поддержки Соединенными Штатами Украины независимо от того, кто будет представлять США в запланированном в Швейцарии Саммите мира.