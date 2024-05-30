Білий дім: Хто б не представляв США на Саміті миру, це не змінить нашу підтримку України

У Білому домі запевнили в незмінності підтримки Сполученими Штатами України незалежно від того, хто представлятиме США у запланованому в Швейцарії Саміті миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Представника адміністрації президента США Джо Байдена запитали, чи стурбований господар Білого дому тим, що якщо він не відвідає саміт, це нібито дасть неправильний сигнал світовій спільноті про важливість підтримки миру в Україні.

"Сполучені Штати й президент Байден підтримують президента Зеленського й народ України, і це буде продовжуватися незалежно від того, хто сидітиме в якому кріслі на Саміті миру", – зазначив Кірбі.

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За його словами, з самого початку широкомасштабної війни РФ проти України "жоден інший лідер не зробив і продовжує робити стільки, скільки робить президент Байден", щоб Київ мав все необхідне для захисту від російської агресії.

"І президент взяв на себе зобов'язання перед Україною бути поруч з ними в довгостроковій перспективі", – додав Кірбі.

Напередодні у Білому домі підтвердили, що США братимуть участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.

Він також заявляв, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.