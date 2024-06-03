Пророссийские супруги, помогавшие армии РФ, выехали из Германии в Россию

Пророссийские супруги, чьи связи с Кремлем были обнаружены в расследовании Reuters в прошлом году, покинули Германию и переехали в Россию.

Об этом сообщил в понедельник адвокат пары в своем заявлении, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Елена Колбасникова и ее партнер Макс Шлунд вели активную деятельность в Германии, организуя прокремлевские митинги, чтобы призвать Берлин отказаться от военной поддержки Киева.

Прошлогоднее расследование Reuters назвало их одними из ключевых лиц, продвигающих промосковскую позицию в Германии, и обнаружило, что они получали финансовую помощь от российского правительственного агентства.

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В августе прошлого года немецкая прокуратура провела обыск в доме супругов на северо-западе Германии после сообщения Reuters о том, что средства, собранные от сторонников в Германии, были использованы для приобретения раций, наушников и телефонов для подразделения российской армии, воюющего в Украине.

Маркус Байзихт, их адвокат, сообщил, что пара покинула Германию и сейчас находится в российском городе Калининград.

Они потеряли работу, были выселены из квартиры и стали объектом "бесчисленных" уголовных расследований в Германии, сказал Байзихт в заявлении, распространенном на Telegram-канале правой политической партии, которую он представляет.

"Они говорят, что больше не могут жить в Германии как граждане России из-за серьезной русофобии", – сказал Байзихт. Немецкое уголовное производство против пары продолжается, но супруги считают, что они придерживались закона, добавил он.

В заметке от 2 июня на их совместном Telegram-канале Шлунд и Колбасникова позировали перед камерой и радовались переезду в Россию.

Они заявили, что в России четко определены гендерные роли, гомосексуализм не пропагандируется, а в ресторане можно поесть за доступную цену. "Что тебе осталось, бедная Европа?" – говорилось в их заметке.

Напомним, в июне прошлого года суд Кельна присудил взыскать с Елены Колбасниковой почти 1000 евро штрафа за одобрение агрессии России.