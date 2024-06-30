Экс-канцлера ФРГ Шредера вызывают дать показания о "Северном потоке-2"

Комиссия парламента немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания по расследованию событий вокруг фонда, связанного со строительством "Северного потока-2", вызвала для дачи показаний главу земли Мануэлу Швезиг и бывшего канцлера Герхарда Шредера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Следственная комиссия Мекленбурга-Передней Померании расследует деятельность Фонда защиты климата, связанного с российским газопроводом. Она, в частности, должна выяснить, среди прочего, какое влияние имели российские доноры на правительство земли во время основания фонда.

Документы 2014-2022 годов, о которых уже публично известно, свидетельствуют, что при двух правительствах под премьерством Ангелы Меркель строительство трубопровода последовательно продвигали и настаивали, что это чисто коммерческий проект, несмотря на то, что уже тогда от других западных партнеров и Украины звучали предостережения о его геополитических рисках.

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На закрытом заседании комиссия на основе межпартийного ходатайства решила вызвать Шредера как председателя наблюдательного совета "Северного потока-2" для дачи показаний. Точные даты всех слушаний свидетелей будут определены позже.

Фонд защиты климата создали в 2021 году для уклонения от санкций США против "Северного потока-2". Дочерняя компания "Газпрома" внесла туда 20 миллионов евро, что сделало ее крупнейшим донором фонда. А власти Мекленбурга-Передней Померании пожертвовали 200 тысяч евро.

В начале войны в Украине Мануэла Швезиг пыталась ликвидировать фонд. Ей это не удалось из-за сложной юридической ситуации и сопротивления предшественника Эрвина Зеллеринга, который входил в правление фонда.

Как известно, немецкие "Зеленые" призывают создать в Бундестаге специальную следственную комиссию относительно того, как с немецкой стороны принимались решения по строительству российского газопровода "Северный поток-2".