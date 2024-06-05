Немецкие "Зеленые" хотят расследовать в Бундестаге строительство "Северного потока-2"

Немецкие "Зеленые" призывают создать в Бундестаге специальную следственную комиссию по вопросу того, как с немецкой стороны принимались решения по строительству российского газопровода "Северный поток-2", который так никогда и не заработал.

Об этом говорится в материале Süddeutsche Zeitung, перевод которого приводит Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Зеленые" якобы настроены продвигать идею создания следственной комиссии по строительству газопровода, хотя это и грозит обострением отношений с коалиционными партнерами – партией Шольца СДПГ.

Представитель "Зеленых" Феликс Банащак отметил, что этот проект оказался "крупнейшим экономическим, энергетическим и международно-политическим провалом со времени основания федеральной республики".

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"Документы, которые сейчас доступны, четко указывают на то, что тогдашнее федеральное правительство также делало все возможное, чтобы этот проект стал реальностью... Мне сложно смириться с тем, что в этих событиях до сих пор должным образом не разобрались", – заявил он.

По его словам, в Бундестаге следует создать специальную следственную комиссию, которая имела бы полномочия для доступа ко всем соответствующим документам и общения с лицами, причастными к решениям.

Лидер фракции "Зеленых" Катарина Дреге также заявила, что по поводу "мертвого" трубопровода остаются вопросы, которые "явно требуют прояснения в парламенте".

Документы 2014-2022 годов, о которых уже публично известно, свидетельствуют, что при двух правительствах ХДС-СДПГ при премьерстве Ангелы Меркель строительство трубопровода последовательно продвигали и настаивали, что это чисто коммерческий проект, несмотря на то, что уже тогда от других западных партнеров и Украины звучали предостережения о его геополитических рисках.

Специальный следственный комитет в Шверине уже исследует деятельность "Фонда защиты климата и окружающей среды", который лоббировал завершение строительства "Северного потока-2" в Германии.

Напомним, предыдущий посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что Германия ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию "Северного потока".