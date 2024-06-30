Ексканцлера ФРН Шредера викликають свідчити про "Північний потік-2"

Комісія парламенту німецької землі Мекленбург-Передня Померанія з розслідування подій навколо фонду, пов’язаного з будівництвом "Північного потоку-2", викликала для свідчень голову землі Мануелу Швезіг та колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Слідча комісія Мекленбургу-Передньої Померанії розслідує діяльність Фонду захисту клімату, пов’язаного з російським газогоном. Вона зокррема має з'ясувати, серед іншого, який вплив мали російські донори на уряд землі під час заснування фонду.

Документи 2014-2022 років, про які вже публічно відомо, свідчать, що за двох урядів під прем’єрством Ангели Меркель будівництво трубопроводу послідовно просували і наполягали, що це суто комерційний проєкт, попри те, що вже тоді від інших західних партнерів та України лунали застереження про його геополітичні ризики.

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На закритому засіданні комісія на основі міжпартійного клопотання вирішила викликати Шредера як голову наглядової ради "Північного потоку-2" для свідчень. Точні дати всіх слухань свідків будуть визначені пізніше.

Фонд захисту клімату створили у 2021 році для ухиляння від санкцій США проти "Північного потоку-2". Дочірня компанія "Газпрому" внесла туди 20 мільйонів євро, що зробило її найбільшим донором фонду. А влада Мекленбургу-Передньої Померанії пожертвувала 200 тисяч євро.

На початку війни в Україні Мануела Швезіг намагалася ліквідувати фонд. Їй це не вдалося через складну юридичну ситуацію та опір попередника Ервіна Зеллєрінга, який входив до правління фонду.

Як відомо, німецькі "Зелені" закликають створити у Бундестазі спеціальну слідчу комісію щодо того, як з німецького боку ухвалювалися рішення щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".