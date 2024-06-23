Оползень в Швейцарии: одного из трех пропавших нашли мертвым

В Швейцарии одного человека из трех пропавших в результате оползня в южном кантоне нашли мертвым.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Поисково-спасательная операция продолжается с субботы, когда после сильных ливней с грозами в кантоне Граубюнден масштабный оползень поглотил три дома. Одну женщину, попавшую в завалы, спасли.

В зоне оползня работают около 200 спасателей с собаками и беспилотниками, привлекли также армейские вертолеты. Ночью поиски приостанавливали из-за сильных дождей.

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Днем в воскресенье нашли тело одного человека из трех, которые до сих пор считались пропавшими. По словам руководителя поисковой операции Уильяма Клотера, шансы найти остальных двух людей живыми невелики.

"Сегодня очень печальный день", – прокомментировал член федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис, который приехал на место трагедии, чтобы выразить солидарность с местными жителями.

Также из-за непогоды стала полностью недоступной трасса A13, соединяющая страну с Италией.

Напомним, в середине месяца в Австрии оползень накрыл семью на прогулке, в результате несчастного случая погиб 5-летний мальчик.

В Германии интенсивные ливни в начале июня вызвали наводнения на юге страны. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, материальный ущерб может достигать 2 млрд евро.