Сильные дожди в Швейцарии вызвали оползень: 3 человека пропали без вести

Три человека пропали без вести в субботу после того, как сильные грозы и ливни на юго-востоке Швейцарии вызвали оползень.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам местных властей, одну женщину вытащили живой после того, как ее похоронил оползень в альпийской долине Мизокс в кантоне Граубюндене. Спасательная операция трех других человек продолжается.

AP

Оползень накрыл дома в муниципалитете Лосталло. Спасатели проводили поиски пропавших весь день субботы с помощью экскаваторов и специально обученных поисковых собак.

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Представитель полиции Уильям Клотер, который возглавляет спасательную операцию, сообщил местным СМИ, что он надеется найти трех пропавших людей живыми.

В то же время альпийский курорт Церматт в южном кантоне Вале был отрезан от внешнего мира в пятницу и субботу после разлива реки Маттервиспа.

Аварийные службы в кантоне Вале привели в состояние повышенной готовности из-за уровня воды в реке Рона, который достиг своего пика в субботу.

В субботу же власти эвакуировали 230 жителей. Особенно пострадал муниципалитет Шипис, расположенный на левом берегу Роны.

Накануне сообщали о подтоплении во французской Нормандии и на востоке страны после сильных дождей, из-за чего в одном департаменте объявили ситуацию природной катастрофы.

Ранее ураганы с грозами, накрывшие Моравско-Силезский край Чехии в среду, привели к смерти одного человека и обесточили тысячи пользователей.

Напомним, в Германии интенсивные ливни в начале июня вызвали наводнения на юге страны. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, материальный ущерб может достигать 2 млрд евро.