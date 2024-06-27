В Чехии рассказали, что уже поставили Украине до 50 тысяч снарядов в рамках своей инициативы

В Чехии рассказали дополнительные подробности относительно своей инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции перед вылетом в Брюссель на заседание Европейского совета рассказал, что Чешская Республика выделила почти 866 миллионов крон (более 34 млн евро) на инициативу по поставке артиллерийских боеприпасов в Украину. По словам премьера, деньги, выделенные чешским правительством, будут потрачены на закупку боеприпасов у чешской компании STV Group.

Во вторник Фиала сообщил, что первая партия боеприпасов прибыла в Украину некоторое время назад. Министр обороны Яна Чернохова уточнила сегодня, что речь идет о цифру в до 50 000 единиц боеприпасов. Чехия сотрудничала с Германией в вопросе доставки. При этом это первая часть из 180 000 единиц боеприпасов, которые финансируются за счет немецкого взноса.

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Сейчас к инициативе присоединились 18 стран, из которых 15 пообещали выделить деньги, добавила Чернохова.

По словам Фиалы, десятки тысяч единиц боеприпасов будут регулярно доставляться в Украину ежемесячно. Цель – доставить до 500 000 единиц до конца года, это количество пока финансово обеспечено, добавил он.

"Чешская Республика поставила себе цель получать боеприпасы в странах, которые могут даже иногда быть странами так называемых множественных азимутов, они не хотят четко профилировать себя как стоящие на той или иной стороне. С другой стороны, в этих странах есть возможности предоставить боеприпасы в пользу Украины", – отметила Чернохова.

Как сообщалось, в феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла 800 тысяч снарядов для поставки в Украину в государствах за пределами ЕС и НАТО, при этом речь шла о боеприпасах калибром 122 мм и 155 мм.

Сообщалось, что "чешская инициатива" способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

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