Православную церковь Болгарии возглавил сторонник вторжения России в Украину

Болгарская православная церковь, традиционно близкая к России, в воскресенье, 30 июня, избрала нового патриарха – 52-летнего Даниила, который открыто поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

На собрании делегатов и Священного Синода, высшего церковного органа Болгарской православной церкви, Даниила поддержали 69 из 138 присутствующих. Его соперник Григорий, который придерживается нейтральной позиции, получил 66 голосов. Еще три признали недействительными.

Даниил стал преемником патриарха Неофита, который умер в марте 2024 года и призвал к прекращению войны в Украине.

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Даниил, с другой стороны, поддержал российское вторжение в Украину в длинном видеообращении, которое транслировалось в 2023 году, а перед тем – критиковал тенденцию "сеять ненависть к одной из воюющих сторон, названной единственным агрессором".

Он также резко критиковал решение болгарского правительства в сентябре 2023 года о высылке главы Русской православной церкви в Софии архиепископа Василия и двух белорусских священников, обвиненных в служении российским геополитическим интересам.

А в 2018 году новый глава православной церкви Болгарии критиковал предоставление Украине томоса, в результате чего была образована автокефальная Православная церковь Украины.

Болгарская православная церковь представляет более двух третей населения страны.