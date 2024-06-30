Православну церкву Болгарії очолив прихильник вторгнення Росії в Україну

Болгарська православна церква, традиційно близька до Росії, у неділю, 30 червня, обрала нового патріарха – 52-річного Даниїла, який відкрито підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНР.

На зборах делегатів і Священного Синоду, вищого церковного органу Болгарської православної церкви, Даниїла підтримали 69 із 138 присутніх. Його суперник Григорій, який дотримується нейтральної позиції, здобув 66 голосів. Ще три визнали недійсними.

Даниїл став наступником патріарха Неофіта, який помер у березні 2024 року та закликав до припинення війни в Україні.

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Даниїл, з іншого боку, підтримав російське вторгнення в Україну в довгому відеозверненні, яке транслювалося в 2023 році, а перед тим – критикував тенденцію "сіяти ненависть до однієї з воюючих сторін, названої єдиним агресором".

Він також різко критикував рішення болгарського уряду у вересні 2023 року про вислання глави Російської православної церкви в Софії архієпископа Василія і двох білоруських священиків, звинувачених у служінні російським геополітичним інтересам.

А у 2018 році новий очільник православної церкви Болгарії критикував надання Україні томосу, в результаті чого була утворена автокефальна Православна церква України.

Болгарська православна церква представляє понад дві третини населення країни.