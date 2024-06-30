Почти 60% французов уже проголосовали на парламентских выборах

Явка в первом туре досрочных парламентских выборов Франции в воскресенье, 30 июня, составляет почти 60%, что стало самым большим с 1978 года показателем.

Об этом свидетельствуют данные французского Министерства внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По состоянию на 17:00 (18:00 по Киеву) явка французских избирателей составила 59,39%. Это почти на 20 процентных пунктов больше, чем в первом туре парламентских выборов в 2022 году в то же время.

Также это более чем на 14 процентных пунктов больше, чем на выборах в Европарламент во Франции три недели назад. По данным Le Figaro, последний раз столь высокую явку наблюдали на выборах в 1978 году.

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По состоянию на 12:00, как сообщалось, явка составляла 25,9%.

Напомним, во Франции в воскресенье голосуют в первом туре досрочных парламентских выборов.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что ультраправое "Национальное объединение" уверенно лидирует с 33-36% голосов избирателей, на втором месте – левая коалиция "Новый народный фронт" с 28-31%. Центристский альянс президента Макрона может рассчитывать на 20-23%.

Если "Национальное объединение" получит абсолютное большинство в Национальной ассамблее, во Франции впервые с 1990-х годов может сложиться ситуация, когда президент и правительство принадлежат к разным политическим лагерям.

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