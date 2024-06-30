Майже 60% французів уже проголосували на парламентських виборах

Явка в першому турі дострокових парламентських виборів Франції в неділю, 30 червня, становить майже 60%, що стало найбільшим із 1978 року показником.

Про це свідчать дані французького Міністерства внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Станом на 17:00 (18:00 за Києвом) явка французьких виборців склала 59,39%. Це майже на 20 відсоткових пунктів більше, ніж у першому турі парламентських виборів у 2022 році в той самий час.

Також це на понад 14 відсоткових пунктів більше, ніж на виборах до Європарламенту у Франції три тижні тому. За даними Le Figaro, востаннє настільки високу явку спостерігали на виборах у 1978 році.

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Станом на 12:00, як повідомлялось, явка становила 25,9%.

Нагадаємо, у Франції в неділю голосують у першому турі дострокових парламентських виборів.

Опитування громадської думки свідчать, що ультраправе "Національне об’єднання" впевнено лідирує з 33-36% голосів виборців, на другому місці – ліва коаліція " Новий народний фронт" з 28-31%. Центристський альянс президента Макрона може розраховувати на 20-23%.

Якщо "Національне об'єднання" здобуде абсолютну більшість у Національній асамблеї, у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

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