В Литве началось предварительное голосование на выборах в Европарламент

Со вторника в Литве началось заблаговременное голосование на выборах в Европейский парламент, основным днем ​​волеизъявления станет воскресенье.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Центральная избирательная комиссия сообщила, что такое голосование будет возможным три дня подряд, 4-6 июня, с 7:00 до 20:00 на любом участке, которые открыли для предварительного голосования, независимо от места регистрации избирателя. В Вильнюсе таких будет пять.

На некоторых участках небольшая очередь желающих проголосовать собралась даже до открытия в 7 часов утра.

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В дополнение, в течение недели в определенные дни будет проходить голосование в больницах и учреждениях опеки для людей, которые не могут самостоятельно прийти на участок.

Основной день голосования в Литве – воскресенье 9 июня.

От Литвы за победу на евровыборах будут бороться 14 партий и один политический блок. Всего это 320 кандидатов, их средний возраст которых составляет 52 года.

С понедельника заблаговременное голосование началось в соседней Латвии, там основной день выборов – суббота 8 июня. Для выборов в Европарламент каждая страна определяет собственную дату голосования в промежутке с 6 до 9 июня, в зависимости от национальных традиций.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий может превысить количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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