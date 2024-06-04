У Литві почалося завчасне голосування на виборах до Європарламенту

З вівторка у Литві почалось завчасне голосування на виборах до Європейського парламенту, основним днем волевиявлення стане неділя.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Центральна виборча комісія повідомила, що завчасне голосування буде можливим три дні поспіль, 4-6 червня, з 7 до 20 години на будь-якій дільниці, які відкрили для завчасного голосування, незалежно від місця реєстрації виборця. У Вільнюсі таких буде п’ять.

На деяких дільницях невелика черга охочих проголосувати зібралася навіть до відкриття о 7 ранку.

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На додачу, протягом тижня у визначені дні буде проходити голосування у лікарнях та закладах опіки для людей, які не можуть самостійно прийти на дільницю.

Основний день голосування у Литві – неділя 9 червня.

Від Литви на євровиборах будуть змагатися 14 партій і один політичний блок. Всього це 320 кандидатів, їхній середній вік складає 52 роки.

З понеділка завчасне голосування почалось у сусідній Латвії, там основний день виборів – субота 8 червня. Для виборів до Європарламенту кожна країна визначає власну дату голосування у проміжку з 6 до 9 червня, залежно від національних традицій.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій може перевищити кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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