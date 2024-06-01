Мелони назвала европейские выборы "референдумом-выбором между двумя Европами"

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что голосование на выборах в Европарламент станет "референдумом, на котором будут выбирать между двумя Европами".

Как пишет "Европейская правда", ее заявление приводит ANSA.

Мелони заявила, что выборы в Европарламент, которые пройдут на следующей неделе, станут "референдумом между двумя противоположными видениями" Европы.

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"С одной стороны, это идеологическая, централизованная, нигилистическая, все более технократическая Европа. С другой стороны, это смелая и гордая Европа, которая не забывает свои корни, потому что эти корни определяют, кем мы являемся, и помогают нам ориентироваться", – заявила премьер Италии.

Мелони, как известно, принадлежит к правой партии "Братья Италии", эта политсила в Европарламенте входит в группу "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR).

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен недавно пригласила Мелони сформировать правое суперобъединение, которое стало бы вторым по величине партийным блоком в Европарламенте. К ее призыву присоединился также венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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