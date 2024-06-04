ЗМІ: В Італії можуть перетасувати уряд після виборів до Європарламенту

Склад уряду Італії може змінитися після виборів до Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня, що підігрівають спекуляції про можливу відставку міністра фінансів Джанкарло Джорджетті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми словами, перезавантаження уряду виглядає все більш імовірним, якщо результати виборів до Європарламенту порушать баланс сил в Італії, попри те, що прем'єрка Джорджія Мелоні пообіцяла зберегти свою команду незмінною до 2027 року.

Велика перемога партії Мелоні "Брати Італії" на виборах до Європарламенту у поєднанні з поразкою ультраправої партії "Ліга", членом якої є Джорджетті, може стати одним з елементів, що прокладають шлях до його відставки, зазначає агентство.

Реклама:

Водночас, кажуть співрозмовники Bloomberg, міністр приватно заявив своїм соратникам, що не хоче брати на себе провину, коли Брюссель вимагатиме від нього вжити заходів для зменшення держборгу країни після виборів.

За інформацією видання La Repubblica, посадовець вже готує співробітників відомства до своєї відставки та розглядає можливість отримати роботу в інституціях ЄС.

Втім, речник міністра спростував це повідомлення, а сам Джорджетті заявив агентству Ansa, що не планує їхати до Брюсселя.

Як вказує Bloomberg, прем'єрка Італії не має наміру відступати від дорогих обіцянок, які вона дала виборцям, зокрема зниження податків на заробітну плату на загальну суму 10 мільярдів євро.

Під керівництвом Джорджетті борг країни скоротився більше, ніж очікувалося, але зараз перспективи державних фінансів Італії значно погіршилися під впливом зростання вартості запозичень та стимулів ремонту житла домовласниками, які запровадили попередники Мелоні.

Раніше у керівній коаліції Італії виникли суперечки через схвалення нових обмежень щодо стимулювання ремонту житла домовласниками на тлі прагнень уряду зменшити дефіцит бюджету.

Нещодавно Мелоні заявила, що голосування на виборах до Європарламенту стане "референдумом, на якому обиратимуть між двома Європами".

Читайте також про те, які наслідки для України несуть червневі вибори в ЄС.