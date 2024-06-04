Reuters: Бундесвер планирует увеличить заказ у Rheinmetall на 200 тысяч снарядов

Немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившись с письмом, которое Министерство обороны направило в парламентский комитет по вопросам бюджета.

Согласно письму Минобороны, армия планирует получить 200 тысяч дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью около 880 млн евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией.

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Rheinmetall уже имеет соглашение стоимостью 1,2 млрд евро на несколько сотен тысяч снарядов, запалов и зарядов. Новые боеприпасы предназначены для пополнения армейских складов, поскольку Германия также поставляет оружие Украине, отмечает Reuters.

Размещая заказ, Минобороны Германии также хочет, чтобы Rheinmetall смог установить новую производственную линию в центральном немецком городке Унтерлюсс, говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.

Перед этим компания получила крупный заказ на артиллерийские боеприпасы от страны-члена НАТО на сумму почти 300 млн евро.

В то же время Rheinmetall объявил, что получит более 130 млн евро от Европейского Союза на увеличение производства боеприпасов.