Rheinmetall получит 130 млн евро от ЕС на расширение производства боеприпасов

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall объявил, что получит более 130 миллионов евро от Европейского Союза на увеличение производства боеприпасов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", концерн объявил 26 марта.

Финансирование Rheinmetall получит в рамках Акта по поддержке производства боеприпасов (ASAP), принятого ЕС в прошлом году для наращивания европейского оборонного производства, в частности снарядов калибра 155 мм и ракет.

Немецкий концерн направит инвестиции на шесть проектов своих дочерних компаний в Европе, а именно в Германии, Венгрии, Румынии и Испании, говорится в пресс-релизе. Подписание первых соглашений ожидается в мае 2024 года.

Rheinmetall отметил, что имеет целью производить до 1,1 миллиона артиллерийских снарядов в год до 2027-го. Кроме того, с 2026 года концерн планирует ежегодно производить до 1,5 миллиона модулей ракетного топлива и 3000 тонн взрывчатых веществ RDX.

В феврале в Германии началось строительство нового завода Rheinmetall, который увеличит возможности ФРГ по производству артиллерийских снарядов.

Концерн, как известно, также планирует открыть по меньшей мере четыре завода в Украине.