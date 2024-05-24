Rheinmetall рассказал о заказе страной НАТО боеприпасов на 300 млн евро

Оружейная компания Rheinmetall получила крупный заказ на артиллерийские боеприпасы от страны-члена НАТО на сумму почти 300 миллионов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении компании.

"Клиент НАТО разместил в Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов. Заказ включает несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и несколько сотен тысяч модулей зарядки ракетного топлива", – говорится в сообщении.

О какой именно стране НАТО идет речь в компании не уточнили.

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Общая валовая стоимость заказов, забронированных на второй квартал 2024 года, составляет почти 300 миллионов евро. Поставки состоятся в период с 2024 по 2028 год.

В компании отметили, что пополнение запасов боеприпасов вооруженных сил в результате войны в Украине принесло Rheinmetall крупные заказы в области артиллерийских боеприпасов.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.