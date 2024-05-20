Премьер Финляндии допустил частичное открытие границы с РФ

Границу Финляндии с РФ можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят "закон о выдворении".

Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо в интервью Yle Radio Suomi, передает "Европейская правда".

Орпо сообщил, что, согласно разведданным, Россия не изменила свою политику и ситуация на границе остается неизменной.

Несмотря на то, что с приходом весны на границе не было замечено роста незаконных пересечений, в России у границ Финляндии тысячи людей все еще ждут возможности пересечь финскую границу.

Реклама:

"Есть все основания полагать, что если мы откроем пограничный пункт, люди почти наверняка прибудут туда", – сказал он.

Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в Россию, будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе.

"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, то обдумывая и обсуждая, можно было бы попробовать открыть движение через границу", – отметил Орпо.

По словам премьера, у Финляндии есть желание нормализовать ситуацию, но все зависит от России.

"Мы могли бы попробовать начать с одного пограничного пункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", – пояснил он.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

Также сообщалось, что финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

С минувшей осени Россия организует на восточной границе Финляндии искателей убежища, то есть превращает людей, ищущих убежища или лучшей жизни, в "инструмент" для достижения собственных целей.