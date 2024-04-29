Пропалестинскую акцию в парижской Сорбонне заставили уйти с территории университета

В Париже полиция заставила покинуть территорию университета Сорбонны около полусотни протестующих студентов, которые устроили там пропалестинскую акцию, что заставило администрацию отменить занятия и экзамены на 29 апреля.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По уточненной информации, студенты-участники протеста зашли во внутренний двор университета около полудня.

Вскоре после этого вмешалась полиция и заставила их покинуть территорию университета.

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AFP/Geoffroy VAN DER HASSELT

Участники акции не стали расходиться и продолжили демонстрацию на близлежащих улицах, требуя "прекращения геноцида в Газе" и разрыва сотрудничества с учреждениями в Израиле, а также и прекращения давления на пропалестинских активистов.

К студентам присоединились также двое депутатов Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) от левой политсилы "Непокоренная Франция", они были там с начала акции.

В прошлую пятницу протест устроили в элитном парижском университете Sciences Po, требуя от учебного заведения осудить операцию Израиля в секторе Газы.

А в центре Берлина полиция демонтировала палаточный городок пропалестинских протестующих, который стоял там около двух недель.