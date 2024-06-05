ЕС подозревает Ericsson, Volvo и другие шведские компании в уклонении от санкций против России

Шведское правительство заявило, что находится на связи с рядом компаний, которых Европейская комиссия подозревает в экспорте продукции в Россию вопреки санкциям.

Об этом шведское Министерство иностранных дел сообщило в комментарии AFP, пишет "Европейская правда".

Ранее исполнительный орган ЕС сообщил шведской стороне, что местные компании – в частности Ericsson, Volvo, Atlas Copco, Sandvik, SKF и Axis – "могли уклониться от санкций через третьи страны или через дочерние компании, субподрядчиков или других субъектов".

Эту информацию Еврокомиссия получила после анализа данных российской таможни об импорте подсанкционных товаров в Россию в течение января-ноября 2023 года.

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В комментарии AFP МИД Швеции сообщил, что сообщил об информации, которую получил от ЕС, компании, а также органы власти, ответственные за соблюдение санкций.

"Согласно оценке соответствующих органов, информация не является полностью полной и требует дальнейшего анализа... для расследования того, как (подсанкционные. – Ред.) товары оказались в России", – добавили в министерстве.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson в заявлении для AFP отрицал, что обходил санкции ЕС, и заверил, что "продолжает полностью соблюдать все применимые санкции и связанные с ними условия" торговли с Россией.

Напомним, в апреле Европейский Союз окончательно утвердил закон о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций Евросоюза в государствах-членах.