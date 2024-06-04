Германия почти прошла пик наводнений

На юге Германии, где с пятницы ряд районов страдают от наводнений, уровень воды в реках должен начать снижаться.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Метеорологическая служба отменила погодное предупреждение для южной части страны, во вторник осадки прекратятся.

Кое-где уровень воды в Дунае все еще повышается, однако на его южных притоках такой тенденции уже нет.

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В районе Пассау в ночь на вторник уровень воды в Дунае превысил отметку 9 метров. По прогнозам, вода во вторник еще поднимется до отметки 9,5, после чего начнет отступать. Большие показатели последний раз были во время "наводнения столетия" в 2013 году, когда в этом месте Дунай достиг отметки 12,8 метра. Исторический центр города преимущественно перекрыт из-за подтопления.

В крупном баварском городе Регенсбург, который в понедельник объявил чрезвычайную ситуацию, в эвакуации остаются около 200 жителей, чьи дома пострадали от высокой воды.

На Рейне уровень воды должен достичь пика во вторник, в нижнем течении – позже на этой неделе.

Напомним, наводнения на юге Германии начались с пятницы на субботу после очень интенсивных ливней. На данный момент известно о четырех погибших.

В понедельник федеральный канцлер Олаф Шольц вместе с министром внутренних дел Нэнси Фезер и баварским премьером Маркусом Зёдером приезжал в пострадавшие районы Верхней Баварии.