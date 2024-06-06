Туск отреагировал на скандал с наказанием польских военных за "превышение полномочий"

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на скандал вокруг наказания военных, которые патрулировали границу с Беларусью, за использование огнестрельного оружия при попытках остановить мигрантов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в соцсети Х (Twitter).

Туск сказал, что заслушал доклад министра обороны по ситуации с наказанными военными и у него есть вопросы к действиям прокуратуры и военной полиции.

Odebrałem meldunek Ministra Obrony Narodowej. Postępowanie Prokuratury i Żandarmerii Wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi. Oczekuję szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych. Реклама: June 6, 2024

"Действия прокуратуры и военной полиции в отношении наших солдат вызывают обоснованную обеспокоенность и возмущение людей. Ожидаю быстрых выводов и организационных, правовых и кадровых решений", – написал он.

Напомним, скандал поднялся после публикации портала Onet о наказании военных, задействованных в охране границы с Беларусью, которые применили огнестрельное оружие при попытках остановить группу мигрантов. Обвинения касаются событий, произошедших в конце марта-начале апреля.

Участник события, который общался со СМИ, выразил возмущение тем, что непосредственное командование прилагало мало усилий, чтобы защитить их в этой ситуации.

Министр обороны Польши после огласки заявил, что действия военной полиции выглядят неприемлемыми.

Как известно, в последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно.

В правительстве анонсировали ограничение доступа к пограничной зоне после того, как в конце мая в районе села Дубиче Церкевне пограничника ранили ножом.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава подготовит информационную кампанию, направленную на жителей стран, откуда мигранты чаще всего попадают на белорусско-польскую границу, чтобы они не верили рассказам о "легком пути в ЕС".

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