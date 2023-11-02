Парламент Албании после столкновений между депутатами перешел на работу в онлайн-режиме

Рост напряженности в парламенте заставил парламент Албании в среду перенести заседание в онлайн-режим, что вызвало протесты оппозиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Парламент Албании перешел на онлайн-сессии в среду после того, как два дня назад физические столкновения между депутатами от оппозиции и большинства привели к прерыванию парламентской сессии.

Стычки произошли после того, как парламент не принял предложения о создании шести парламентских следственных комиссий, а также после того, как председатель парламента временно запретил шести оппозиционным депутатам участвовать в заседаниях.

Напряженность повторилась в среду, когда председатель парламентской фракции оппозиционной Демократической партии Газмунд Барди попытался войти в зал, где проходило заседание президиума парламента. Барди не допустили на заседание. На видео с места происшествия видно, как он спорит с председателем парламента Линдитой Николлой.

В ответ на это парламент в среду сообщил депутатам, что запланированное заседание парламентской комиссии по вопросам экономики состоится в режиме онлайн. "Сообщаем, что сегодняшнее заседание Комитета по вопросам экономики и финансов состоится в режиме онлайн в 16:15. Вы можете следить за заседанием на FB (Фейсбук) и на сайте Ассамблеи", – говорится в сообщении.

Парламентская группа Демократической партии в своем заявлении в среду выразила протест против этого решения, заявив, что заседания могут проводиться онлайн только в случае чрезвычайных ситуаций.

Социалистическая партия заявила, что обратилась в Специальную прокуратуру по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (СПАК) по поводу столкновений. Председатель ее парламентской фракции Бледи Чучи объявил о возбуждении уголовного дела и заявил, что социалисты не потерпят актов насилия.

"От имени парламентской группы Социалистической партии я подписал уголовную жалобу против депутата Бледжона Наллбати за физическое насилие, совершенное на прошлой сессии против депутата Вулнета Сины", – сказал он.

Напомним, на заседании Ассамблеи (парламента) Косова 13 июля произошли столкновения между представителями правящей партии "Самоопределение" и Демократической партии Косово, а премьера облили водой.

В сентябре в парламенте Грузии во время заседания оппозиционные депутаты развернули плакат с посланием для российского корабля, протестуя из-за ситуации с Нацбанком и выполнением западных санкций; после того между некоторыми депутатами произошла драка.