В Армении произошел сильный взрыв на АЗС, два человека в реанимации

Вечером 6 июня в Армении произошел сильный взрыв на АЗС возле одной из автодорог, пострадали семь человек.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел в четверг около 23:10 по местному времени на автозаправочной станции на трассе Ереван-Севан, после того начался сильный пожар, который повредил помещение АЗС и припаркованные машины. Взорваться могла цистерна со сжиженным газом.

В результате инцидента пострадали семь человек, их госпитализировали с ожогами различной тяжести. О погибших на данный момент неизвестно.

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В связи со взрывом начали расследование по ряду статей уголовного кодекса, в частности по подозрению в халатности, повлекшей тяжкие последствия для жизни и здоровья людей, нарушении правил безопасности в местах хранения взрывчатых веществ и правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

Двое пострадавших в настоящее время остаются в реанимации в очень тяжелом состоянии, состояние еще четырех улучшается, а одного человека выписали сразу же после оказания первой помощи.

Напомним, в сентябре 2023 года в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли более сотни человек. Трагедия произошла в разгар массового выезда населения из региона из-за того, что он должен был перейти под контроль Азербайджана – у бензохранилища собралась огромная очередь желающих заправить авто перед отъездом в Армению.

Во взрыве на АЗС в Румынии также в сентябре 2023 года погибли четверо и пострадали более 50 человек.