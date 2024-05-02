Польша экстрадирует в Литву подозреваемых в нападении на соратника Навального

Двух мужчин, задержанных в Польше в начале апреля по подозрению в нападении на соратника погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе, планируют экстрадировать в Литву до середины мая.

Об этом пресс-секретарь литовской прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Саткаускене сообщила порталу BNS, пишет "Европейская правда".

Представительница прокуратуры Литвы подчеркнула, что экстрадиция подозреваемых в нападении на Волкова "не имеет публичного характера".

Она также воздержалась от раскрытия информации о том, добивается ли Литва экстрадиции гражданина Беларуси, которого, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, подозревают в заказе нападения на Волкова.

Реклама:

Нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него была сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и атака была связана с приближением президентских "выборов" в России.

Двое польских граждан были арестованы в Варшаве 3 апреля, а позже воеводский суд города принял решение об их экстрадиции в Литву.