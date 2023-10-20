СМИ: Партия власти Польши наняла советников Орбана для предвыборной кампании

Польская партия "Право и справедливость" разрабатывала предвыборную кампанию под влиянием советников премьера Венгрии Виктора Орбана, которых наняла летом, пытаясь удержать власть после восьми лет.

Об этом сообщило польское издание Polityka со ссылкой на "несколько источников, связанных с предвыборным штабом "ПиС", пишет "Европейская правда".

Издание пишет, что венгерские советники в польской партии власти появились в июне, когда с должности главы предвыборного штаба ушел евродепутат Томаш Поренба, а свое влияние на кампанию усилил премьер Матеуш Моравецкий.

Собеседники Polityka говорят, что советники не появлялись физически в штабе "ПиС", но "имели большое влияние на ход кампании".

Среди прочего, именно они якобы предложили сместить фокус кампании на тему мигрантов, а также подбросили идею с проведением референдумов в день выборов. Напомним, что такую же технологию использовал Орбан во время парламентских выборов в апреле 2022-го.

Кроме того, решение активно атаковать лидера польской оппозиции Дональда Туска вроде бы тоже связано с советами венгров, а также премьера Польши, говорится в материале Polityka – потому что "Фидес" смог мобилизовать электорат через нападки на Джорджа Сороса.

"Они (венгерские советники. – Ред.) утверждали, что достаточно перенести в нашу стратегию то, что работает у них, и мы получим победу. Они просто не учли польскую электоральную специфику и общественные настроения", – сказал изданию собеседник из "ПиС".

Напомним, согласно официальным данным, в парламент Польши проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Подробно на тему выборов в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.