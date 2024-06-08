Шольц перед выборами в ЕС заявил о поддержке Украины

За день до того, как немцы пойдут на избирательные участки на выборах в Европейский парламент, канцлер Олаф Шольц подтвердил свою поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

"России не сойдут с рук ее империалистические планы", – заявил канцлер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в субботу.

"Путин должен осознать, что он не может победить в своей жестокой кампании. Что для Украины может быть только справедливый мир", – подчеркнул Шольц.

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Опросы накануне воскресного голосования показывают, что СДПГ набирает около 15% голосов – примерно столько же, сколько и ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). Победа над СДПГ закрепит за "АдГ" статус второй по популярности партии в Германии после консервативной оппозиции ХДС/ХСС.

Накануне саммита "Группы семи" (G7) в Италии, который открывается в этот четверг, и швейцарской мирной конференции по Украине, которая начнется 15 июня, Шольц отметил постоянную координацию действий с партнерами и союзниками.

Он сказал, что будет продвигать общую позицию по России с представителями Азии, Африки и Южной Америки на Саммите мира в Швейцарии. По его словам, важно, чтобы страны придерживались международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

"И именно поэтому Россия должна прекратить свою захватническую войну", – заявил Шольц.

Шольц повторил свою позицию, что, поддерживая Украину, "мы не ставим под угрозу мир здесь, в Германии".

Ранее на неделе Шольц заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить втягивания Германии в войну.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости быть готовыми к войне до 2029 года.