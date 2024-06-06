Шольц пообещал не допустить войны в Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить втягивания Германии в войну.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Tagesschau.

Шольц отметил, что немецкие граждане "могут рассчитывать на то, что мы будем действовать взвешенно, что тщательно взвешиваем все риски".

"Я стою на этом как федеральный канцлер, преданный миру и безопасности Германии", – сказал он.

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Шольц добавил, что также несет ответственность за то, "чтобы ни один ребенок, родившийся сегодня в Германии, никогда не пережил войну в нашей стране".

"Это мой абсолютный приоритет", – заверил Шольц.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости быть готовыми к войне до 2029 года.

Ранее глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.