Шольц перед виборами в ЄС заявив про підтримку України

За день до того, як німці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європейського парламенту, канцлер Олаф Шольц підтвердив свою підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

"Росії не зійдуть з рук її імперіалістичні плани", – заявив канцлер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у своєму щотижневому відеозверненні, опублікованому в суботу.

"Путін повинен усвідомити, що він не може перемогти у своїй жорстокій кампанії. Що для України може бути лише справедливий мир", – наголосив Шольц.

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Опитування напередодні недільного голосування показують, що СДПН набирає близько 15% голосів – приблизно стільки ж, скільки й ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Перемога над СДПН закріпить за "АдН" статус другої за популярністю партії в Німеччині після консервативної опозиції ХДС/ХСС.

Напередодні саміту "Групи семи" (G7) в Італії, який відкривається цього четверга, та швейцарської мирної конференції щодо України, яка розпочнеться 15 червня, Шольц наголосив на постійній координації дій з партнерами та союзниками.

Він сказав, що буде просувати спільну позицію щодо Росії з представниками Азії, Африки та Південної Америки на Саміті миру у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб країни дотримувалися міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй.

"І саме тому Росія повинна припинити свою загарбницьку війну", – заявив Шольц.

Шольц повторив свою позицію, що, підтримуючи Україну, "ми не ставимо під загрозу мир тут, у Німеччині".

Раніше на тижні Шольц запевнив, що зробить все можливе, аби не допустити втягування Німеччини у війну.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни до 2029 року.